РИАМО - 25 авг. Благоустройство нового сквера, который расположен около ДК им. Карла Маркса в Электростали, находится на завершающей стадии, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сквер практически готов. Рабочие уложили плитку и провели освещение, установили спортивные и детские площадки, посадили молодые деревья и кустарники.

Также размещены шезлонги, посеян газон методом гидропосева, установлены туалет и изящные скульптуры животных, оборудована парковка для посетителей. Осталось лишь укрепить детскую площадку и положить резиновое покрытие.

В скором времени сквер официально откроется, но отлично провести там время местные жители могут уже сейчас.

Благоустройство сквера началось весной 2021 года в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».