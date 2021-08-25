РИАМО - 25 авг. В Московской области продолжается уборочная кампания. В настоящее время с/х предприятия убрали уже свыше 66% зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В Подмосковье сохраняются активные темпы проведения уборочных работ зерновых культур. По состоянию на 24 августа валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составил более 333 тыс. тонн, что на 11% больше, чем на эту дату в прошлом году», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что процент убранных площадей также превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 49%.

Озимые зерновые убрали на 89% (свыше 77,5 тыс. га). Валовый сбор озимых составил 246,7 тыс. тонн. Этот показатель превосходит прошлогодний на 13 тыс. тонн.

На 38% убраны яровые зерновые (29,9 тыс. га). Их валовый сбор составил 81 тыс. тонн. Это почти на 30 тыс. больше сбора 2020 года.

Воскресенский рассказал, что в регионе также хорошие показатели фиксируются по сбору масличных культур, таких как рапса, соя, горчица и другие. Их убрали уже на 26% от плана (с площади 11,5 тыс. га). Валовый сбор культур составил около 21 тыс. тонн.