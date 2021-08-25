РИАМО - 25 авг. Народная предвыборная программа «Единой России» направлена на решение конкретных проблем, волнующих людей, сообщил первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения ЕР Александр Коган.

24 августа на втором этапе съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

«Я провел десятки встреч с жителями Подмосковья, проблемы и вопросы, которые они поднимали, нашли отражение в утвержденной программе. Например, строительство и ремонт домов культуры, развитие в них кружков и секций. На эти цели предлагается направить 24 млрд рублей. Для городского жителя может быть непонятно, насколько серьезной точкой притяжения является Дом культуры для селян. Но этот вопрос действительно востребован и звучит регулярно», – сказал Коган.

Он добавил, что чрезвычайно актуальны решения, которые касаются пенсионеров. Это единоразовая выплата в размере 10 тыс. рублей, а также ежегодная индексация пенсии выше уровня инфляции.

«В приоритетах также существенная модернизация системы здравоохранения. Пандемия отчетливо выявила все слабые места. Необходимо строить, расширять и модернизировать больницы, существующие пункты скорой помощи, медицины катастроф, медицинской авиации, чтобы обеспечить экстренную помощь жителям труднодоступных мест», – отметил Коган.

Он также упомянул новую программу по расселению аварийного жилья. В ее рамках по всей России будут расселять дома, признанные аварийными на 1 января 2021 года.

«На это выделят 45 млрд рублей. Эта инициатива коснется тысяч людей по всей стране и позволит им переехать в безопасное и удобное жилье», – сказал Коган.

Он резюмировал, что все направления программы ЕР сформированы на основе наказов людей. Именно поэтому президент России Владимир Путин подчеркнул, что данная программа является поистине народной.