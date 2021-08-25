РИАМО - 25 авг. ФСБ опубликовала оперативное видео с кадрами задержания участников запрещенной в России террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад».

Спецоперации по задержанию членов организации прошли в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярском крае и Новосибирской области.

Всего задержан 31 человек. Они вербовали рекрутов и переправляли их в зоны боевых действий в Сирии, а также призывали к совершению терактов.

На кадрах оперативной съемки видно, как вооруженные бойцы спецподразделений ФСБ заходят в частные дома и квартиры, где находятся подозреваемые. Мужчин заковывают в наручники и доставляют в микроавтобусы.

При обысках у них найдена экстремистская литература и видеоматериалы с пропагандой терактов. Возбуждены уголовные дела.