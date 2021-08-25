РИАМО - 25 авг. В 2021 году «Мособлэнерго» планирует возвести новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию. Она будет снабжать электричеством Сергиево-Посадский колледж на ул. Кирова, 8, сообщает пресс-служба компании.

Работы проведут в рамках инвестиционной кампании, которую реализует «Мособлэнерго».

Новый объект заменит старую ТП-14. Это необходимо по причине того, что оборудование на прежней подстанции уже нельзя ремонтировать.

Проведение запланированных мероприятий обеспечит образовательное учреждение надежным электроснабжением.