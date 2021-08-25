РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. В летние каникулы в 50 образовательных учреждениях городского округа Люберцы провели ремонт и благоустройство территории, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В летний период 2021 года в 50 образовательных учреждениях проводились ремонтные работы, а также работы по благоустройству территории. Были выполнены следующие виды работ: ремонт кровли, замена окон, ремонт внутренних помещений. Установлен новый спортивный комплекс на территории гимназии №44. Завершаются работы по устройству спорткомплекса на территории гимназии №41», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что сегодня в городском округе Люберцы работают 65 учреждений образования: школ – 38, детских садов – 24, учреждений дополнительного образования – 3.

На 1 сентября детские сады будут посещать 19 120 ребят. Из них ясельного возраста – 1 987. Школ Люберцах 38, из них 2 – коррекционные. Всего обучающихся – 39 184 человека. Из них: выпускников 9-х классов – 3 032, выпускников 11-х классов – 1 234, первоклассников – 4,9 тыс.