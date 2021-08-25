РИАМО - 25 авг. В столице за сутки коронавирусную инфекцию смогли побороть еще 2299 человек. С начала пандемии число выздоровевших в городе составило 1 434 366, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в мегаполисе выявили 1402 новых случая, 526 человек госпитализировали. На аппаратах ИВЛ лечение сейчас проходят 289 пациентов.

За сутки умерли 52 человека с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на Covid-19. Общее число жертв пандемии в столице достигло 27 139 человек.

Единственным способом защиты здоровья от вируса по-прежнему остается вакцинация. Сделать прививку в столице можно бесплатно.

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