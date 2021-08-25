Москвичам с 1 июля 2021 года доступна бесплатная ревакцинация от коронавируса, которую рекомендуют пройти через полгода после первой прививки. Редактор РИАМО посетила павильон «Здоровая Москва», прошла повторную процедуру вакцинации и узнала, что из себя представляет «Спутник Лайт».

Недолговечные QR-коды

В середине июня в России начался стремительный рост количества заболевших, в связи с чем власти вновь ввели ограничения. Так, для сотрудников общепита и сферы услуг вакцинация стала обязательной. В Москве и Подмосковье было невозможно попасть в кафе без QR-кодов. Тогда же активно заговорили о ревакцинации.

Я была спокойна, так как первую дозу прививки получила еще в январе 2021 года, а вторую – в феврале. К середине марта у меня было достаточно антител, чтобы не переживать о тяжелом течении болезни, если я все-таки подхвачу ковид, несмотря на соблюдение мер безопасности – я продолжаю носить маску в общественных местах.

QR-кодом я воспользовалась лишь один раз в «Макдоналдсе». Остальные заведения быстрого питания, в которые я изредка забегала, просто отказались от обслуживания клиентов за столиками и предлагали блюда только навынос.

Впрочем, QR-коды быстро отменили – система, вызвавшая столько споров и активизировавшая рынок поддельных сертификатов о вакцинации, не проработала и месяца.

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Отпуск Шредингера

Опасения вызывал долгожданный отпуск. Еще в апреле мы купили авиабилеты в Сочи и забронировали фешенебельный гранд-отель рядом с известными горнолыжными курортами «Красная Поляна» и «Роза Хутор».

С 1 июля в Краснодарском крае ввели ограничения: для заселения в отель или санаторий нужен сертификат о вакцинации, справка о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, причем свежий – он действителен три дня. Эта новость застигла меня врасплох за десять дней до вылета. Я переживала, что введут более жесткие правила или вовсе запретят въезд.

Муж вакцинировался весной вслед за мной, так что тут вопросов не возникало. И даже шестилетней дочке в итоге не пришлось сдавать ПЦР-тест – он был обязателен только для подростков. Мы благополучно улетели.

В отеле случился курьез. Термометрия там была высокотехнологичная – посредством автоматизированной чувствительной рамки. А вот сертификаты о вакцинации в электронном виде не принимали – хорошо, что я на всякий случай взяла с собой оригиналы документов. Советую так поступать всем, кто отправляется в путешествие во время пандемии.

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Антитела на месте

После возвращения из отпуска я задумалась о ревакцинации. Для начала решила узнать, сколько специфических антител осталось у меня в организме: больше или меньше, чем в марте?

Напомню: после вакцинации стоит сделать количественный тест на антитела IgG к S-белку коронавируса. Я посетила ту же лабораторию, что и полгода назад. Анализ стоил на 400 рублей дороже, зато к нему прилагалась справка на английском языке – выезжающие за границу безусловно оценят.

Результат меня удивил: все те же 123.0 ОЕ/мл – относительных единиц на миллилитр. Ровно столько же, сколько было в марте! В контакт-центре мне ответили: «Результаты получены автоматически на исправном оборудовании после прохождения ежедневного контроля качества. Результат по вашему исследованию достоверен».

Вероятно, причина такого совпадения в системе интерпретации анализов данной лаборатории. Тем более в результатах была приписка: «Концентрация в единицах измерения ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) – 319.8 BAU/мл». И объяснение: «Положительный результат указывает на наличие высокого уровня антител к вирусу».

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Павильон «Здоровая Москва»

Несмотря на наличие антител, я решила пройти ревакцинацию, пока нет большого ажиотажа. В условиях пандемии ее рекомендуют делать каждые полгода. На прививку я пошла не в городскую поликлинику, а в павильон «Здоровая Москва» – без записи.

Специально выбрала субботу, чтобы можно было отлежаться дома денек, если поднимется температура. Пришла в ближайший к дому павильон возле станции метро к 8:00 – точно к открытию. Желающих вакцинироваться было около пяти.

На улице заполнила стандартные бумаги: опросник для оценки состояния здоровья, согласие на манипуляцию, разрешение на обработку персональных данных. Это заняло около десяти минут. Добрый совет: берите с собой ручку! Также понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Внутри павильона оказалось тесно. Несколько столов с персоналом еще больше сужали пространство. Температуру никому не измеряли, только просили надеть маски и бахилы.

На стойке информации мне дали от ворот поворот: «Спутник Лайт», который используется для ревакцинации, расфасован по две дозы в одной ампуле. Так что мне предложили погулять где-нибудь и подождать звонка, когда придет второй человек. Делать нечего – пошла гулять…

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Пять минут хаоса

Суббота, 8:30, спальный район, ТЦ закрыты… Я отправилась в «Макдоналдс» по соседству. Впрочем, завтрак пришлось отдать молодым скворцам, которые целой стаей облепили меня, сидящую за столиком на улице.

Бездарно убив полтора часа в ожидании звонка, я вернулась в павильон «Здоровая Москва» забирать бумаги – мол, приду через неделю-две вместе с мужем, так как ждать уже не могу. Но мне сказали, что как раз подошла женщина, желающая ревакцинироваться. Повезло ей – ждать не пришлось. Так что рекомендую кооперироваться с родными и друзьями, иначе придется наматывать круги вокруг павильона. Либо записываться в поликлинику – вероятно, там процесс налажен лучше.

Меня направили в кабинет для прививки, и там царил настоящий хаос. Тесно, три или четыре сотрудницы, два или три посетителя, все переговариваются через головы, задают вопросы, переспрашивают, так как не расслышали, делают записи, заполняют сертификаты, ошибаются в дате, в номере, серии вакцины…

Я была рада, когда меня быстро кольнули в плечо, сказали не тереть место укола, выдали сертификат и отпустили. Кстати, в отличие от первого, информация в нем продублирована на английском языке.

Сидеть положенные полчаса в тесном и уже полном людей павильоне я не стала и сразу пошла домой, так как знаю, что прививки я переношу нормально. Если же есть хронические заболевания, аллергии или даже просто сомнения, то об этом нужно сказать врачу и после укола посидеть 30 минут под наблюдением медиков.

Вакцина «Спутник Лайт»

Скриншот

Мне было очень интересно узнать, что «Спутник Лайт» – не что иное, как первый компонент «Спутника V». Это информация с официального сайта, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине против коронавируса.

Там говорится, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4%, что «превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов».

Более того, разработчики утверждают, что препарат эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Это весьма актуально: дельта-штамм связывают с повышенной смертностью во время третьей волны.

По данным сайта, антитела формируются на 28 день после инъекции, а серьезных нежелательных последствий после иммунизации препаратом «Спутник Лайт» не зарегистрировано.

Лично у меня даже температура не поднялась, как после первой прививки полгода назад. На этот раз часа через два я почувствовала сонливость и поспала три часа. Несколько раз проверила градусник – 36,6. Также рука пару дней немного болела в месте укола. И на этом все.

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Очередные волны пандемии

Совсем недавно глава ВОЗ заявлял о начале третьей волны пандемии коронавируса, однако врачи предупреждают, что настанет и четвертая, – это естественный ход пандемии. Кроме того, коронавирус постоянно мутирует, появляются новые штаммы – более заразные, более смертельные. Вакцинация важна, так как она снижает риск тяжелого течения болезни.

Более того, совсем скоро начнется осенне-зимний период – традиционная пора сезонных ОРВИ и гриппа. Нужно понимать, что сочетание двух серьезных патогенов – гриппа и коронавируса – очень опасно.

Кстати, иммунизацию населения от гриппа никто не отменял – ежегодная кампания в Москве и Подмосковье уже начинается. Но желающим пройти вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса стоит помнить, что перерыв между прививками должен быть не меньше 30 дней. Сроки поджимают, но время подготовиться к сезону простуд еще есть. Как говорится: зима близко! Желаю встретить ее во всеоружии.

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