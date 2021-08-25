РИАМО - 25 авг. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, которые привели к гибели рабочего. Он упал с большой высоты из-за обрыва строительного троса, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве.

ЧП произошло днем 24 августа. На жилом доме по улице 800-летия Москвы 2 рабочих занимались ремонтом фасада. При поднятии люльки, где они находились, произошел обрыв троса.

Подъемник опрокинулся, и рабочий 1998 года рождения упал с высоты 16 этажа на козырек подъезда.

Второму мужчине удалось удержаться. Его спасли прибывшие на место экстренные службы.