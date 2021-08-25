РИАМО - 25 авг. Сервис проверки статуса заявлений на участие в электронном дистанционном голосовании 17-19 сентября в Москве запустили на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Пользователи, подавшие заявление на участие в ДЭГ, смогут проверить, включены ли они в список избирателей. Все остальные желающие смогут проследить за ходом регистрации.

Сервис отображает все изменения, происходящие с заявлениями на участие в онлайн-голосовании, поданными на mos.ru. Данные записываются в блокчейне: это гарантирует их неизменность и прозрачность. При этом все поступающие данные находятся в обезличенном виде.

Для того, чтобы проверить статус заявления, нужно ввести его уникальный номер, который был получен при отправке. После этого система отобразит актуальный статус заявления.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Кроме того, в нескольких районах столицы выберут депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино — депутатов муниципального собрания.

В электронном голосовании, помимо Москвы, в 2021 году участвуют Курская, Нижегородская, Мурманская, Ростовская и Ярославская области, а также Севастополь.