РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. Детский сад №1720 «Новости» в поселке Малаховка Люберец стал лауреатом областного конкурса «Лучший детский сад». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс среди образовательных организаций Московской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 2021 году, проводился в июне.

В конкурсе приняли участие детские образовательные учреждения из 41 муниципального образования. Победитель областного конкурса «Лучший детский сад» - детсад Балашихи. Лауреатом стал детский сад №1720 «Новости» поселка Малаховка городского округа Люберцы.