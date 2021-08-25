РИАМО - 25 авг. Народная программа «Единой России» стала итогом большой общей и серьезной работы. В деятельности единороссов решающим аргументом является благо людей, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на втором этапе съезда партии.

Постоянно работающий механизм

«Это не набор лозунгов. Там (в народной программе - ред.) абсолютно конкретные вещи. Причем они рождались на наших глазах, на глазах здесь присутствующих – во время встреч, обсуждений, и были поддержаны на высшем уровне. Но самое главное, что мы берем на себя ответственность за исполнение именно этих обязательств. Нам нужно понимать, что предложения не закончатся сегодняшними решениями. Этот механизм можно было бы сделать работающим на постоянной основе», – сказал Медведев.

Он отметил, что с учетом инициатив граждан и пути развития страны в программу будут вносить наиболее актуальные дополнения. Это позволит отвечать на вызовы, с которыми сталкивается Россия и весь мир.

«Программная деятельность, программная комиссия должны работать не только сейчас, но и все последующие годы – отвечать за реализацию предвыборной программы, за ее корректировку. Задача эта большая, ответственная, но «Единая Россия» – крупнейшая политическая сила. Мы представляем интересны огромного количества людей, ради которых наша партия существует. Их благо является решающим аргументом, главным доводом в деятельности нашей партии. Так было, и я уверен, что так будет и впредь», – добавил Медведев.

В своем выступлении председатель ЕР отметил один из крупнейших блоков народной программы, в котором говорится о сохранении традиций, истории и культуры страны.

«Нельзя забывать и об уникальных традициях, истории и культуре России. О том «культурном коде», который заложен в каждом из нас. О сохранении наследия прошлого и продолжении этой работы в будущем. Особую поддержку партия будет оказывать институтам гражданского общества, благотворительным организациям, которые выполняют важные социальные задачи. Волонтерам, молодежным объединениям – всем, кто неравнодушен к судьбе нашей страны и хочет сделать жизнь в нашем государстве лучше. Это тоже один из важных и весьма конкретных разделов программы», – заключил Медведев.

Основа для развития

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отметил, что мир динамично меняется, поэтому народная программа нужна как основа для движения вперед.

«После первого этапа съезда партия предложила гражданам принять участие в формировании народный программы. Была проведена большая работа по сбору и анализу предложений, которые активно вносили люди, трудовые коллективы, профессиональные объединения. Важно ежедневно реагировать на все, что происходит в регионах, в стране в целом, в мире», – сказал Фетисов.

Он подчеркнул, что образование и здравоохранение – это те сферы, которые требуют постоянного мониторинга и внесения изменений в программу партии.

«Уверен, в ближайшее время сферой постоянного внимания и быстрого принятия решения станут и вопросы экологии, во многом определяющие изменения в нашей жизни», – добавил Фетисов.

Второй этап съезда «Единой России» прошел в Москве 24 августа. Ключевым вопросом повестки пленарного заседания стало принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.