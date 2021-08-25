РИАМО - 25 авг. Водители автобусов «Мострансавто» посоревнуются в профессиональном мастерстве, в этом году это можно будет сделать и на автобусах малого класса, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор предприятия Сергей Смирнов.

«Два года назад мы возобновили конкурс профессионального мастерства. Но если в 2019 и в 2020 годах работники соревновались только на автобусах большого класса, то в этом году коллеги будут бороться за звание сильнейшего и на транспортном средстве малого класса», - сказал Смирнов.

В турнире примут участие свыше 30 водителей – больше, чем годом ранее. Соревнования пройдут в три конкурсных этапа: «Сдача ПДД», «Маневрирование», где водителям необходимо выполнить упражнения на скорость и мастерство, а также «Комфортное вождение», когда конкурсанту нужно довезти до конечной точки маршрута установленный в салоне стакан воды, не разлив жидкость.

«Есть и нововведение – прохождение трассы на легковом автомобиле. Это будет внеконкурсный зачет для руководителей», - заявил гендиректор.

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