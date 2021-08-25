РИАМО - 25 авг. За последние сутки в столице зафиксировали еще 1402 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в Москве выявили 1 558 789 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В городских поликлиниках можно пройти не только вакцинацию, но и ревакцинацию. Третью прививку рекомендуют делать после того, как пройдет полгода после введения первого компонента вакцины.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый учебный год в столичных школах начнется в очном режиме.

В целом по России за минувшие сутки выявили 19 536 новых случаев инфицирования Covid-19. Скончались 809 пациентов, полностью выздоровели 19 654 человека.

Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 6 804 910 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Жертвами пандемии стали 178 423 человека, победили болезнь 6 073 157 пациентов.

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