РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. В детской школе искусств им. В.К. Андреева в Котельниках 28 августа состоится день открытых дверей, приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В программе: экскурсии в музей В.К. Андреева в 12:00, 12:30, 13:00; мастер-классы преподавателей художественного отделения с 12:00 до 13:30 и концерт учащихся и преподавателей школы «Открывая дверь в искусство» в 14:30.

Концерт пройдет на сцене на центральной аллее микрорайона Силикат. Адрес ДШИ им. В.К. Андреева: микрорайон Силикат, дом 2.