РИАМО - 25 авг. Порядка 77 тыс. тонн овощных культур собрали с начала 2021 года в тепличных с/х организациях на территории Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«На сегодняшний день валовый сбор овощей в тепличных хозяйствах Подмосковья составляет 76,6 тыс. тонн. Мы собрали более чем на 5 тыс. тонн больше овощей, чем на аналогичную дату прошлого года», – сказал глава Минсельхозпрода области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что огурцов произведено свыше 46,6 тыс. тонн, а томатов – около 30 тыс. тонн.

Лидерами по производству овощей защищенного грунта являются «Агрокультура Групп» из Каширы, «Луховицкие овощи» и «Иванисово» из Электростали.

Общая площадь зимних теплиц Подмосковья на сегодня составляет около 167 га.