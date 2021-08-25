РИАМО - 25 авг. В компании «Мострансавто» планируют внедрить дистанционные медицинские осмотры для контроля за здоровьем водителей, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор транспортного предприятия Сергей Смирнов.

«На базе некоторых подразделений «Мострансавто» ранее проходило тестирование терминалов для проведения автоматизированных медицинских осмотров работников. Оборудование автоматически измеряло давление и температуру тела, проводило тесты на наличие алкоголя в организме и скорость реакции. Этот проект получит свое продолжение – сейчас мы разрабатываем концепцию дистанционных медицинских осмотров с возможностью получения профессиональных онлайн-консультаций у врачей. Переход на телемедицину будет постепенным», - сказал Смирнов.

Он отметил, что в «Мострансавто» осуществляется серьезный контроль за состоянием здоровья водителей. Перед началом смены они проходят предрейсовый медицинский осмотр, а по окончании смены – послерейсовый. У работников измеряют температуру, давление, пульс, они проходят тест на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Если показатели не соответствуют норме и водитель не проходит медосмотр, к работе он не допускается – тогда привлекается резервный сотрудник. Раз в год все водители проходят обязательный расширенный медицинский осмотр. Сотрудник также может быть направлен на внеплановый медосмотр, если для этого появились основания», - заявил гендиректор.

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