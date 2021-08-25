Выплата 10 тысяч рублей пенсионерам: кому положена и как получить

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22 августа президент России Владимир Путин предложил разово выплатить всем российским пенсионерам по 10 тысяч рублей. По словам Путина, реальная инфляция для пожилых граждан может превысить среднее значение в 6,5% из-за структуры потребления, поэтому ранее назначенная прибавка к пенсии в 1000 рублей ее не покроет.

Порядок начисления выплаты регулируют два президентских указа, подписанных 24 августа. Первый касается основной массы пенсионеров, второй — бывших военнослужащих, сотрудников МВД, пожарных и некоторых других категорий граждан, вышедших на пенсию.

По словам Виктории Бессоновой, адвоката, основателя адвокатского кабинета BonaFides, указы по сути дублируют друг друга. Разделение сделано, по всей видимости, больше из технических соображений, поскольку у бывших военных и сотрудников определенных ведомств начисление пенсии регулируется отдельным законом № 4468-I от 12 февраля 1993 года, в то время как остальные категории граждан получают пенсию на основании федеральных законов № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 года и № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года.

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