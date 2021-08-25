Выплата 10 тысяч рублей пенсионерам: кому положена и как получить

Законодательная база
22 августа президент России Владимир Путин предложил разово выплатить всем российским пенсионерам по 10 тысяч рублей. По словам Путина, реальная инфляция для пожилых граждан может превысить среднее значение в 6,5% из-за структуры потребления, поэтому ранее назначенная прибавка к пенсии в 1000 рублей ее не покроет.
Порядок начисления выплаты регулируют два президентских указа, подписанных 24 августа. Первый касается основной массы пенсионеров, второй — бывших военнослужащих, сотрудников МВД, пожарных и некоторых других категорий граждан, вышедших на пенсию.
По словам Виктории Бессоновой, адвоката, основателя адвокатского кабинета BonaFides, указы по сути дублируют друг друга. Разделение сделано, по всей видимости, больше из технических соображений, поскольку у бывших военных и сотрудников определенных ведомств начисление пенсии регулируется отдельным законом № 4468-I от 12 февраля 1993 года, в то время как остальные категории граждан получают пенсию на основании федеральных законов № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 года и № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года.
Кому положена выплата
Выплата в 10 тысяч рублей положена гражданам, которые являются пенсионерами по состоянию на 31 августа 2021 года и проживают в России, получают государственные, страховые и социальные пенсии, пенсии по инвалидности, потере кормильца.
Согласно второму указу президента, деньги также выплатят лицам, получающим пенсию и проходившим военную службу, службу в ОВД, работавшим в противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ.
Рассрочка пенсионерам: как оформить выплату долга по частям>>
Куда обращаться за выплатой
Для получения денег не придется никуда обращаться: все данные уже есть в Пенсионном фонде или в иных ведомствах, ответственных за назначение пенсий. 10 тысяч рублей начислят автоматически на тот же счет, на который приходит пенсия. Большинству пенсионеров выплату начислит ПФР, а военным — тот исполнительный орган власти, в котором они получают пенсию, дополнила Виктория Бессонова.
Когда начислят деньги
Согласно указам президента, деньги должны начислить в сентябре. Впрочем, это может произойти и несколько позднее. В любом случае, для получения денег ничего не нужно делать — они поступят на счет автоматически.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии