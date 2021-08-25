Выплата 10 тысяч рублей пенсионерам: кому положена и как получить

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о)Бронницы (г.о)Богородский городской округ

В

Восход (г.о) (ЗАТО)Воскресенск (г.о)Власиха (г.о) (ЗАТО)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о)Домодедово (г.о)Дмитровский городской округДубна (г.о)Долгопрудный (г.о)

Е

Егорьевск (г.о)

Ж

Жуковский (г.о)

З

Звездный городок (г.о) (ЗАТО)Зарайск (г.о)

И

Истра (г.о)Ивантеевка (г.о.)

К

Краснознаменск (г.о) (ЗАТО)Коломна (г.о)Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о)Красноармейск (г.о.)Котельники (г.о)Кашира (г.о)Красногорск (г.о)

Л

Лобня (г.о)Ленинский городской округЛюберцы (г.о)Лотошино (г.о)Луховицы (г.о)Лосино-Петровский (г.о)Лыткарино (г.о)

М

Молодежный (г.о) (ЗАТО)Можайский городской округМытищи (г.о)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОдинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о)Подольск (г.о)Пущино (г.о)Пушкинский городской округПротвино (г.о)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о)Серпухов (г.о)Солнечногорск (г.о)Серебряные Пруды (г.о)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о)

Х

Химки (г.о)

Ч

Черноголовка (г.о)Чехов (г.о)

Ш

Шаховская (г.о)Шатура (г.о)

Щ

Щёлково (г.о)

Э

Электросталь (г.о)Электрогорск (г.о)

г

город Королёв
+23˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиСпецпроектыИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПресс-центр РиамоПодкастыСторизСообщить новость
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
ПодкастыСторизИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПресс-центр Риамо
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Выплата 10 тысяч рублей пенсионерам: кому положена и как получить
Шпаргалки

Выплата 10 тысяч рублей пенсионерам: кому положена и как получить

Что нужно сделать, чтобы получить единовременную выплату, и когда можно получить деньги, читайте в материале РИАМО.
© сайт мэра Москвы,   Е. Самарин
1

Законодательная база

© РИА Новости,   Максим Богодвид

22 августа президент России Владимир Путин предложил разово выплатить всем российским пенсионерам по 10 тысяч рублей. По словам Путина, реальная инфляция для пожилых граждан может превысить среднее значение в 6,5% из-за структуры потребления, поэтому ранее назначенная прибавка к пенсии в 1000 рублей ее не покроет.

Порядок начисления выплаты регулируют два президентских указа, подписанных 24 августа. Первый касается основной массы пенсионеров, второй — бывших военнослужащих, сотрудников МВД, пожарных и некоторых других категорий граждан, вышедших на пенсию.

По словам Виктории Бессоновой, адвоката, основателя адвокатского кабинета BonaFides, указы по сути дублируют друг друга. Разделение сделано, по всей видимости, больше из технических соображений, поскольку у бывших военных и сотрудников определенных ведомств начисление пенсии регулируется отдельным законом № 4468-I от 12 февраля 1993 года, в то время как остальные категории граждан получают пенсию на основании федеральных законов № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 года и № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года.

Как получить региональную доплату к пенсии в Подмосковье>>

2

Кому положена выплата

© РИА Новости,   Николай Хижняк

Выплата в 10 тысяч рублей положена гражданам, которые являются пенсионерами по состоянию на 31 августа 2021 года и проживают в России, получают государственные, страховые и социальные пенсии, пенсии по инвалидности, потере кормильца.

Согласно второму указу президента, деньги также выплатят лицам, получающим пенсию и проходившим военную службу, службу в ОВД, работавшим в противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ.

Рассрочка пенсионерам: как оформить выплату долга по частям>>

3

Куда обращаться за выплатой

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Для получения денег не придется никуда обращаться: все данные уже есть в Пенсионном фонде или в иных ведомствах, ответственных за назначение пенсий. 10 тысяч рублей начислят автоматически на тот же счет, на который приходит пенсия. Большинству пенсионеров выплату начислит ПФР, а военным — тот исполнительный орган власти, в котором они получают пенсию, дополнила Виктория Бессонова.

Какие льготы положены пенсионерам в Московской области>>

4

Когда начислят деньги

Согласно указам президента, деньги должны начислить в сентябре. Впрочем, это может произойти и несколько позднее. В любом случае, для получения денег ничего не нужно делать — они поступят на счет автоматически.

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

ДеньгиПенсииПенсияПенсионный возрастПенсионерыВыплаты
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии

Следующий материал

Актуальное

На главной

Показать ещё