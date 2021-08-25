РИАМО - 25 авг. Белую медведицу, спасенную в Якутии, назвали Томпа, имя обитательница Московского зоопарка получила в честь Томпонского района, где ее нашли. В голосовании по выбору имени приняли участие свыше 162 тыс. человек, сообщает пресс-служба зоосада.

Голосование проводилось в течение месяца. За Томпу проголосовали 44,12% респондентов, за Айталину (с якутского «судьба путешествия») – 37,75%. Более 10 тыс. участников голосования предложили свои варианты. Порядка 20% назвали бы медведицу Умкой. Другие предлагали имена Снежинка, Маша, Герда, Якуточка, Белоснежка и Тайга. А 11,59% не смогли определиться.

Ранее было выбрано имя для другой белой медведицы. Хатангу спасли в этом году.

Примечательно, что оба имени связаны с водой. Хатанга с эвенкийского переводится как «большая вода», а Томпо – название правого притока Алдана.

Томпа не вернется в дикую природу. Ее поведение было нехарактерным для вида. Она ушла на сотни километров вглубь суши, не могла охотиться и вышла к людям. Нет никаких гарантий, что подобная ситуация, угрожающая ее здоровью и людям, не повторится.

«Поэтому мы сделаем все возможное для благополучия нашей белой гостьи. С ней работают исключительно опытные и высокопрофессиональные специалисты. Ее здоровье и настроение – под постоянным контролем. Ветврачи всегда готовы оказать требуемую помощь, например, недавно Томпе вылечили клык», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сотрудники зоопарка следят, чтобы Томпа была сыта и не заскучала. Медведица отлично себя чувствует, участвует в тренингах, не боится ветеринаров и активно ловит рыбу в глубоком рве.