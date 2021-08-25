РИАМО - 25 авг. Водитель автобуса является самой востребованной вакансией в АО «Мострансавто», далее по популярности следуют вакансии слесаря и мойщика-уборщика, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор транспортного предприятия Сергей Смирнов.

«Тогда (в период пандемии - ред.) компании удалось избежать сокращения штата и сохранить рабочие места, по моему мнению, это самое главное. При этом самой востребованной позицией на данный момент все же остается водитель автобуса. На втором месте – слесарь, далее – мойщик-уборщик подвижного состава», - сказал Смирнов.

Он пояснил, что на данный момент в компании работают свыше 8,3 тыс. водителей. Набор сотрудников данной категории продолжается.

«Мы готовы обучать работников: для соискателей с водительскими правами категории B или С есть программа профессиональной переподготовки на категорию D. Возраст соискателя – от 21 года, время обучения – от 2 до 3 месяцев, в это время выплачивается стипендия», - заявил гендиректор.

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