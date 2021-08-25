РИАМО - 25 авг. Сотрудникам ФСБ России удалось задержать в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 члена террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ), сообщает ТАСС.

Среди задержанных - главари и члены террористической организации.

Как сообщили изданию в ФСБ, задержанные вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий.

Кроме того, члены группировки финансировали террористов из организаций, которые находятся в Сирии. А еще они призывали к совершению преступлений террористического характера.

У задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы.