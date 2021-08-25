РИАМО - 25 авг. Более 930 тыс. перчаток и 5,6 млн масок было закуплено «Мострансавто» в период пандемии коронавируса, в компании продолжают соблюдать меры Covid-безопасности и в настоящее время, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор транспортного предприятия Сергей Смирнов.

«С начала пандемии предприятие закупило более 5,6 млн масок, свыше 930 тыс. перчаток, больше 37 тыс. л антисептика. Напомню, что жители и гости Московской области обязаны носить маски или респираторы в транспорте региона. Купить маску можно прямо у водителей наших автобусов. За время действия масочного режима в Подмосковье жители и гости региона приобрели около 88 тыс. средств индивидуальной защиты», - сказал Смирнов.

Он добавил, что компания научилась работать в условиях ковидной реальности. Пандемия коронавируса напомнила, что нужно быть гибкими и быстро отвечать на запросы времени и выполнять просьбы жителей Московской области – пассажиров автобусов.

«Со всей уверенностью могу сказать, что инициированные тогда для безопасности меры продолжают соблюдаться на предприятии и в настоящее время. Наши работники в обязательном порядке дезинфицируют салоны автобусов и общественные места на автовокзалах и автостанциях. Сотрудники предприятия, контактирующие с большим количеством людей, например, водители автобусов, билетные кассиры, обеспечены защитными масками и антисептиком. Мы продолжаем внимательно следить за здоровьем персонала», - заверил гендиректор.

Всего в Московской области выявлено 416 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7663 человека. Выздоровели 354 317 человек.

Полную версию интервью читайте на сайте Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

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