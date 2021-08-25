РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В комитете имущественных и земельных отношений администрации Подольска проводят консультации по вопросам «дачной амнистии», сообщается на сайте администрации округа.

До 1 марта 2026 года продлевается «дачная амнистия». Благодаря ей можно быстро и с минимальным количеством документов оформить в собственность садовый и жилой дом. Для регистрации домов достаточно свидетельства о праве собственности на землю и технического плана.

В соответствии с новациями в российском законодательстве теперь при регистрации права на объекты капитального строительства по «дачной амнистии» не требуется получение согласований аэропортов, а также санитарно-эпидемиологического заключения.

По данному вопросу горожане могут получить консультацию в комитете имущественных и земельных отношений администрации округа по адресу: ул. Кирова, 4 (каждый понедельник); в Подольском филиале ГУП МО МОБТИ ежедневно по адресам: ул. Кирова, 39 (помещение МФЦ), микрорайон Климовск, ул. Заводская, 7 (помещение МФЦ), ул. Февральская, 57 (офис БТИ).

Узнать больше об условиях «дачной амнистии» и порядке регистрации прав можно на сайте Минмособлимущества, по телефону Московского областного БТИ: 8(498)568-88-88.

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