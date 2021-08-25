РИАМО - 25 авг. Прошедшей ночью температура воздуха в Москве опустилась до значения в +8,2 градуса. Впервые за 82 дня воздух в столице остыл ниже +10 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве впервые за последние 82 дня воздух остыл ниже +10 градусов и минимальный термометр показал +8,2, что соответствует сентябрьской климатической норме», — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

В Подмосковье холоднее всего было в Волоколамске (+2,4 градуса), Клину (+3,1 градуса) и Дубне (+4,1 градуса).

В целом минувшая ночь в Центральной России стала по-осеннему холодной и ознаменовалась первыми осенними заморозками, зарегистрированными метеостанциями в Тверской и Смоленской областях.

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