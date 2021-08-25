РИАМО - 25 авг. Сотрудники АО «Мострансавто» активно прививаются против коронавируса, на сегодняшний день доля вакцинированных достигла 80% от всего штата компании, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор транспортного предприятия Сергей Смирнов.

«В некоторых филиалах, равно как и в аппарате управления, эта цифра доходит до 99%», - сказал Смирнов.

Он добавил, что «Мострансавто», как и многие другие транспортные компании, постепенно возвращается в привычный ритм работы после спада пандемии.

«Пассажиропоток восстанавливается, и в целом можно начинать движение к новым проектам, конечно, не забывая об уроках пандемии», - пояснил гендиректор.

Подмосковье с начала прививочной кампании получило около 3,6 млн доз вакцины против коронавируса. Большая часть поступающих препаратов – это «Спутник V», но также есть «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Полную версию интервью читайте на сайте Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

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