РИАМО - 25 авг. Секретарь подмосковной «Единой России» прокомментировал итоги партийного съезда, на котором была принята народная программа ЕР. По его словам, по своему содержанию и задачам народная программа представляет собой стратегический план развития страны на ближайшие 5 лет.

«Очень важно, что все инициативы «Единой России» поддерживает президент и многие уже начали реализовываться, как, например, социальная газификация», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что программа формировалась исходя из того, что сегодня необходимо каждому – качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, комфортные улицы, парки и скверы, чистый воздух и вода.

«На первое место выходит социальная сфера. Задача партии сегодня – существенно улучшить материальное положение семей с детьми. Одно из предложений – повысить и расширить возможности материнского капитала, довести до прожиточного минимума размер выплат на детей, растущих в неполных семьях. Важно также создать условия для развития образования. Партия будет добиваться обеспечения всех детей местами в детских садах, строить новые школы для ликвидации второй смены», - добавил Брынцалов.

Лидер подмосковных единороссов напомнил, что сегодня в зоне особого внимания находится здравоохранение. Приоритет в программе – 100-процентная доступность первичного звена, быстрая диагностика, своевременная помощь, внедрение системы медицинской реабилитации.

«В прошлом году на весь мир обрушилась пандемия, и ключевой приоритет «Единой России» – вместе вернуться к нормальной жизни», - сказал Брынцалов.

Также он отметил, что большое внимание в программе уделено повышению доходов граждан и развитию экономики. Партия намерена добиваться повышения заработной платы работников образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других бюджетных отраслей, а также обеспечения регулярной индексации пенсий и социальных пособий.

«Все программные инициативы должны быть проработаны законодательно, обеспечены посредством целевых программ и проектов. Эти задачи станут ключевыми для депутатов Госдумы и регионального парламента нового созыва», - заключил Брынцалов.