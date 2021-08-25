РИАМО - 25 авг. «Мострансавто» активно работает с обращениями пассажиров, в компании стараются уделять должное внимание запросам жителей, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор транспортного предприятия Сергей Смирнов.

«Мы всегда стараемся прислушиваться к мнению пассажиров, ведь именно они знают о сложностях, возникающих на местах. В «Мострансавто», на мой личный взгляд как пользователя клиентских сервисов и руководителя, очень современная и широко дифференцированная система работы с обращениями: есть и единая горячая телефонная линия, и чат в WhatsApp, и группы в социальных сетях», - сказал Смирнов.

Он добавил, что в центре управления предприятием лично в ежедневном режиме отслеживает все показатели по регулярности и соблюдению расписания – как по отдельно взятым маршрутам, так и непосредственно по филиалам.

«Также один из важных пунктов в моем недельном плане – проработка топ-10 маршрутов, на которые поступило больше всего обращений. Совместно с директорами подразделений мы ищем пути решения проблем. Зачастую для стабилизации ситуации достаточно сделать несколько маленьких шагов», - пояснил гендиректор.

Если в компанию поступают частые обращения, например, о нарушении графика движения транспорта, то анализируется пассажиропоток, транспортная загруженность трасс и после вносятся корректировки в график.

«Главное – уделить данному вопросу должное внимание», - подчеркнул Смирнов.

Иногда жители Подмосковья просят продлить действующий маршрут или увеличить количество автобусов. Данные обращения прорабатываются совместно с профильными специалистами в администрациях и министерстве транспорта Московской области.

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