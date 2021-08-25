РИАМО - 25 авг. С 9 по 11 сентября в Гостином дворе пройдет IV форум социальных инноваций регионов. Его гости и участники в течение 3 дней будут посещать лекции и знакомиться с соцпроектами столицы и других регионов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего запланировано более 40 лекций и дискуссий с участием экспертов, а также презентации новейших технологий из практических сфер жизни.

«Главной темой этого года станут вызовы 3 тысячелетия. Программа построена вокруг 8 основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего», - рассказала Ракова.

Участники программы познакомятся с различными инновациями.

«Совместно с ведущими мировыми экспертами мы поговорим о том, что нас ждет в ближайшие 50 лет, какие профессии нужны в новой реальности, как противостоять старости, и обсудим другие актуальные темы», - пояснила заммэра.

Она отметила, что на мероприятии будут представлены проекты социальной сферы.

«Здесь гости смогут познакомиться с новыми возможностями образования, в том числе для людей старшего возраста, поговорить с карьерными менеджерами, пройти психологические экспресс-консультации и многое другое. Мы поделимся московским опытом реализации передовых проектов в социальной сфере и обменяемся лучшими практиками с регионами», - заключила Ракова.

В этом году в деловой части форума примут участие спикеры из 13 стран. В их числе США, Израиль, Великобритания, Германия, Швейцария, Нидерланды и другие.

Ожидается присутствие известного футуролога Герда Леонграда. Он расскажет о будущем и о технологиях, которые будут окружать человечество. Архитектор и урбанист Хироки Мацуро расскажет об исцелении людей городом за счет инфраструктуры.

Научный сотрудник Института исследования счастья Майкл Биркьер научит избавляться от стресса в мегаполисе. А семейный психолог Лариса Суркова даст советы по воспитанию детей.

Для посещения форма необходимо пройти онлайн-регистрацию. Гостями смогут стать только те, у кого есть QR-код, подтверждающий защиту от Covid-19.