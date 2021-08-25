РИАМО - 25 авг. Автобусные маршруты «Мострансавто» №22 «Ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» и №344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. «Ховрино»)» стали самыми популярными у пассажиров с начала года, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов.

«По данным мониторинга пассажиропотока, самыми популярными маршрутами с начала 2021 года у пассажиров стали маршрут №22 «Ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» (обслуживает МАП №10 города Королева) – порядка 2,6 млн поездок, маршрут №344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. «Ховрино»)» (обслуживает МАП №9 города Долгопрудного) – свыше 2,4 млн поездок», - сказал Смирнов.

В число самых популярных также вошел маршрут №1 «Ст. Подлипки – ул. Силикатная», который обслуживает МАП №10 города Королева. С начала года им воспользовались более 2,2 млн раз.

Смирнов напомнил, что на всех этих маршрутах действуют льготы для пассажиров. В общей сложности более 3 млн поездок было совершено по соцкартам москвича и жителя Московской области. «Мострансавто» – лидер Московской области по количеству социальных маршрутов. В компании их порядка 94%.

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