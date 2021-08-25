РИАМО - 25 авг. На портале mos.ru теперь можно узнать, куда переместили автомобиль, мешающий проведению дорожных работ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Таким образом, если владелец авто припарковался на улице и, вернувшись, увидел на стоянке ограждения и работающие дорожные службы, то ему надо просто зайти на портал mos.ru.

Раньше информацию об этом можно было узнать только в мобильном приложении «Парковки Москвы».

Между тем, на портале mos.ru до этого можно было узнать только о машинах, которые отправили на штрафстоянки из-за нарушения правил дорожного движения.

Для того, чтобы узнать, куда отправлена машина, нужно выбрать в каталоге сферу «Транспорт», а затем нажать на кнопку «Штрафы и эвакуация».

Затем нужно перейти в раздел «Получить информацию об эвакуации транспортного средства». В появившейся строке пользователь указывает госномер и сразу же получает адрес той стоянки, где теперь находится машина.