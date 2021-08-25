РИАМО - 25 авг. В столице согласовали свыше 100 граффити с начала года. Все они посвящены теме войны 1941-1945 годов, а также выдающимся деятелям культуры, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Заммэра уточнил, что граффити согласовывает межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений.

«Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования, часть утвержденных граффити нанесена на трансформаторные подстанции», - рассказал Петр Бирюков.

По его словам, все изображения, которые наносятся на городском пространстве, должны быть посвящены определенным темам.

Так, на фасадах московских зданий позволяют рисовать портреты выдающихся личностей, картины, описывающие какие-то исторические события. А также допускаются граффити событий, которые посвящены достижениям науки, спорта, искусства.

В текущем году комиссия согласовала изображения Ржевского мемориала и битвы за Москву. Кроме того, специалисты одобрили портреты советской летчицы Марины Расковой, писателей Константина Симонова и Ивана Тургенева, актера Василия Ланового.

Между тем, в Москве запрещено самостоятельно расписывать здания, стены и другие объекты граффити.

Для того, чтобы, например, разрисовать жилой дом, нужно получить согласие общего собрания собственников многоквартирного дома, представить дизайн-проект и иные документы.

Граффити — изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти все: от просто написанных слов до изысканных рисунков.