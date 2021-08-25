РИАМО - 25 авг. В Химках открыли новое медучреждение - детскую поликлинику №5 на 200 посещений в смену. Она расположена по адресу: микрорайон Сходня, ул. Мичурина, 31А, стр. 1, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Поликлиника разделена на 3 отделения: педиатрическое, диагностическое и физиотерапевтическое. Учреждение соответствует всем современных требованиям.

В отделении физиотерапии представлены все виды подобных методов лечения. Там есть, например, соляная камера. А в зале для занятий лечебной физкультурой установлены велотренажер, гимнастические снаряды и сухой бассейн.

«Открытие медицинского учреждения значительно повысит качество и доступность медпомощи детскому населению. Кроме того, в условиях дневного стационара маленькие пациенты смогут проходить реабилитацию после перенесенных заболеваний дыхательной системы», - сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Пациенты поликлиники могут записаться на прием к хирургу, отоларингологу, офтальмологу, неврологу, гастроэнтерологу, кардиологу и другим узким специалистам.

«Мы очень ждали открытие детской поликлиники. Теперь у нас все врачи рядом с домом, и мы не будем ездить в другие концы города для получения консультаций специалистов», - рассказала мама ребенка Елена Кушик.

Новое медучреждение оборудовано под нужды маломобильных пациентов. У пандусов размещены кнопки вызова медперсонала. А также возле здания предусмотрена парковка для автотранспорта.