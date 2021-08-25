РИАМО - 25 авг. Жители Московской области смогут отследить передвижение автобусов «Мострансавто» с помощью мобильного приложения, также в нем можно будет узнать расписание автобусов, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов.

«Планируется запуск мобильного приложения, синхронизированного с нашим официальным сайтом и навигационными системами компании. Оно появится в App Store и Google Play. Пассажиры смогут отследить движение автобуса, быстро узнать его расписание, стоимость поездки, задать вопросы и предложить свои идеи», - сказал Смирнов.

Он добавил, что в приложении будет личный кабинет для пользователей. Также в компании запланировали запуск новых клиентских сервисов в сфере заказных и линейных перевозок.

«Лучше всего о том, что нужно усовершенствовать, знают именно жители Московской области, ведь они каждый день пользуются нашими услугами. Мы будем вести постоянный диалог с пассажирами при развитии новых направлений в работе», - отметил гендиректор.

Ранее в «Мострансавто» заработал центр управления предприятием, который позволяет мониторить и при необходимости корректировать транспортную работу автобусов в режиме реального времени. ЦУП формирует полную картину происходящего, собирая и анализируя данные сразу из нескольких источников: навигационных систем, СОБОП, единой линии связи, социальных сетей и портала «Добродел».

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