РИАМО - 25 авг. На портале госуслуг Московской области стала доступна новая подуслуга для бизнеса по субсидированию размещения и продвижения товаров на интернет-площадках, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

«Цифровизация помогает бизнесу экономить время на получение госуслуг и делает взаимодействие с государством удобным. Новая подуслуга по финансовой поддержке поможет производителям компенсировать часть затрат на продвижение своих товаров на маркетплейсах», – отметил министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максим Рымар.

Он подчеркнул, что получать субсидии на региональном портале стало удобнее: в случае положительного решения заявитель подписывает соглашение прямо в личном кабинете, без необходимости лично посещать ведомство. Для этого нужна квалифицированная электронная подпись.

В рамках конкурса предприниматели могут возместить до 50% расходов за текущий год на размещение и продвижение на интернет-площадках товаров сельского хозяйства, охоты, рыболовства, собственного и обрабатывающего производств. Подать заявление могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане.

Новая подуслуга «Компенсация затрат на оплату услуг торговых площадок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет за реализацию и/или продвижение товаров» доступна в рамках услуги министерства инвестиций, промышленности и науки региона «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам МСП».

Прием документов на компенсацию продлится до 15 сентября 2021 года. Отследить статус заявки и получить результат предоставления финансовой поддержки можно на региональном портале в личном кабинете в разделе «Заявления».