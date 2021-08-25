РИАМО - 25 авг. В рамках программы реновации автовокзалов в Московской области там установят новые сиденья для посетителей, появятся электронные табло с расписанием автобусов, а также новые вывески, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы разработали проект комплексного ремонта и благоустройства 14 автовокзалов и автостанций «Мострансавто». В рамках большой двухлетней программы реновации в сентябре 2021 года на объектах планируется установка новых сидений и электронных табло с расписанием», - сказал Смирнов.

Также на некоторых автовокзалах планируется установить новые вывески до конца текущего года. На осень 2022 года запланирована замена и ремонт санузлов.

«На месте автостанции в Бронницах мы планируем построить автовокзал. Понятно, что для компании это дорогостоящие и сложные проекты, поэтому мы приглашаем к диалогу и сотрудничеству в перспективе инвесторов Московской области», - сказал гендиректор компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что 14 автовокзалов отремонтируют в регионе по программе реновации. В это число вошли объекты, на которых ремонтные работы не проводились давно. Они находятся в Ногинске, Дмитрове, Клину, Сергиевом Посаде, Раменском, Чехове, Зарайске и на других территориях.

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