РИАМО - 25 авг. Сообщение о молодых людях, громко слушающих музыку и громящих автобусную остановку в поселке Голубое округа Солнечногорск, поступило в дежурную часть в ночное время. Полиция доставила подозреваемых в отдел, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Злоумышленников установили и задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Ими оказались 2 местных жителей 22 и 27 лет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм). Фигурантов отпустили под подписку о невыезде.

Сотрудники правоохранительных органов собрали материал проверки факта нарушения режима тишины. Его направили в административную комиссию администрации муниципалитета. Она вынесет решение и позаботится о принятии соответствующих мер.