РИАМО - 25 авг. Пассажиры автобусов «Мострансавто» перед Днем знаний смогут послушать напутствия от детей детям, а также добрые советы, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор транспортного предприятия Сергей Смирнов.
Ранее, в Международный день защиты детей, в некоторых автобусах «Мострансавто» можно было услышать объявления остановочных пунктов в исполнении детей.
Он добавил, что также в общественном транспорте напомнят правила поведения юного пассажира. Автобусы «заговорят» голосами детей сотрудников «Мострансавто».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии