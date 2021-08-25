РИАМО - 25 авг. Пассажиры автобусов «Мострансавто» перед Днем знаний смогут послушать напутствия от детей детям, а также добрые советы, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор транспортного предприятия Сергей Смирнов.

Ранее, в Международный день защиты детей, в некоторых автобусах «Мострансавто» можно было услышать объявления остановочных пунктов в исполнении детей.

«Мы постоянно ищем новые форматы, поэтому в этом году у нас будут звучать не поздравления, а добрые советы и напутствия от детей детям. Например, что делать, если ты забыл вещи в автобусе», - сказал Смирнов.

Он добавил, что также в общественном транспорте напомнят правила поведения юного пассажира. Автобусы «заговорят» голосами детей сотрудников «Мострансавто».

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