РИАМО - 25 авг. На территории деревни Селиваниха городского округа Истра нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о находке спасателям поступило от оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы округа. Боеприпас обнаружили в лесном массиве.

В настоящее время угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами МВД.

Изъятие и уничтожение боеприпасов планируется провести 25 августа. Осуществлять это будут силами министерства обороны.