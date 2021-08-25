РИАМО - 25 авг. Генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов считает, что самыми главными достижениями компании за последние годы стало увеличение зарплаты водителей, эффективное управление имуществом, а также развитие безналичных способов оплаты проезда в автобусах. Об этом он сообщил в интервью РИАМО.

Еще до вступления в данную должность профессиональная деятельность Смирнова была связана с транспортом. И он знаком с проблемами и сложностями этой отрасли.

«Среди ключевых достижений компании и ее руководства за минувшие несколько лет хочу выделить увеличение заработной платы водителей – ключевого звена в пассажирских перевозках. Труд этих людей действительно должен оплачиваться достойно и соразмерно нагрузке и возложенной на них ответственности. Поэтому, несмотря на все сложности, компания увеличила оплату труда, и это одно из тех решений, что заслуживает уважения», - сказал Смирнов.

Он также отметил работу в части эффективного управления имуществом – сдачи его в аренду и рекламных интеграций. Доход от использования имущества предприятия увеличился более чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом. За этот же период расходы на его содержание снизились вчетверо. По его мнению, грамотное распределение ресурсов создает основу для новых экономических возможностей компании.

«Должен сказать, что у нас есть и резервы для повышения инвестиционной привлекательности компании. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы разработали проект комплексного ремонта и благоустройства 14 автовокзалов и автостанций «Мострансавто», - пояснил Смирнов.

Ежедневно в автобусах компании жители и гости региона совершают более 1 млн поездок.

«Поэтому третьим важным достижением предприятия я считаю развитие безналичных способов оплаты проезда в автобусах. Думаю, вы и наши пассажиры отлично знаете, что в 2018 году «Мострансавто» стало первой компанией-перевозчиком в России, где оплату проезда с помощью бесконтактных банковских карт и гаджетов внедрили одновременно на всем подвижном составе – это реальное достижение на пути к высокому уровню сервиса и комфорта пассажиров», - сказал Смирнов.

По мнению главы компании, внедрение IT-технологий в сфере транспорта, как и в повседневной жизни, – один из важных показателей прогресса.

Сергей Смирнов приступил к новым обязанностям 10 июля, сменив на посту генерального директора АО «Мострансавто» Владислава Мурашова, руководившего компанией с мая 2017 года.

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