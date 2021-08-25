РИАМО - 25 авг. Жители Москвы могут получить еще 3 государственные услуги в электронном формате на портале mos.ru. Два вида услуг заработают уже со среды, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Со среды дистанционно можно подать заявление на получение компенсации на покупку предметов и средств для ухода за новорожденными.

Московские семьи с зимы прошлого года могут получить подарочный набор «Наше сокровище» либо выплату в 20 тыс. рублей.

А с нового 2021/2022 учебного года на портале mos.ru можно будет подать заявление на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.

Раньше заявление рассматривали несколько дней, теперь решения будут принимать онлайн.

И также со среды на портале mos.ru можно будет подать заявление на получение ежемесячной выплаты после рождения или усыновления первого ребенка.

Семьи получают 15 450 рублей. Эта сумма равна величине прожиточного минимума для детей.