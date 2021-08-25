РИАМО - 25 авг. Столичные власти планируют благоустроить сквер имени М.П. Судакова, расположенный в районе Люблино. На его территории оборудуют современную спортивную и детскую площадки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также в сквере обустроят зону с тренажерами и теннисными столами для активного отдыха.

Кроме того, в зоне отдыха появится сцена с амфитеатром. Планируется провести и озеленение территории. Рабочие высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и приведут в порядок газоны. Для безопасности отдыхающих установят новые фонари.

Ранее, в 2014 году сквер уже благоустраивался. Тогда здесь сделали зоны для детских игр, высадили кусты сирени, а также привели в порядок памятник танкисту — участнику битвы за Москву Герою Советского Союза Михаилу Судакову.​