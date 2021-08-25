РИАМО - 25 авг. Новый генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов после назначения на данную должность будет следить, чтобы предприятие отвечало самым современным требованиям и наращивало эффективность на рынке пассажирских перевозок. Об этом он сообщил в интервью РИАМО.

Также он считает важным, чтобы вектор стабильности работы компании был сохранен.

«Сегодня «Мострансавто» – это бренд, а еще один из крупнейших налогоплательщиков Московской области. У нас хотят работать люди – сейчас мы обеспечиваем рабочими местами более 15 тыс. сотрудников. В текущий момент выстраивается долгосрочная стратегия развития предприятия, и одновременно с этим мы разрабатываем несколько быстрореализуемых нововведений», - признался Смирнов.

Он сравнил пассажирские перевозки с живым организмом. И считает, что эту сферу следует постоянно поддерживать в тонусе.

«Нельзя принять несколько удачных решений и на этом остановиться, нельзя один раз обновить подвижной состав и считать, что задача выполнена», - сказал гендиректор компании.

Он добавил, что предприятию требуется постоянное обновление подвижного состава.

Сергей Смирнов приступил к новым обязанностям 10 июля, сменив на посту Владислава Мурашова, руководившего компанией с мая 2017 года. Ранее Смирнов занимал должность первого заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

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