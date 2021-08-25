РИАМО - 25 авг. За первые шесть месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт столицы вырос на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас этот показатель составляет 15,38 млрд долларов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московские экспортеры с каждым годом улучшают свои показатели. За последние два года им удалось увеличить несырьевой неэнергетический экспорт в полтора раза: с 10,82 млрд долларов в первом полугодии 2019 года до 15,38 млрд долларов в первом полугодии 2021 года», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Около 90% товаров, отправляемых на экспорт, приходится на промышленную продукцию. Московские компании экспортируют механическое оборудование и технику, электрооборудование и их части. Кроме того, на экспорт отправляются разнообразные пластмассовые изделия.

Между тем, за первые шесть месяцев 2021 года экспорт агропромышленной продукции составил 1,64 млрд долларов, что на 1,8% превышает значение того же периода 2020 года. Ключевыми импортерами стали страны ближнего зарубежья - Казахстан (191,21 млн долларов) и Беларусь (164,43 млн долларов).

Товары, произведенные в Москве, продаются на 175 зарубежных рынках, а основным импортером является США.