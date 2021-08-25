РИАМО - 25 авг. Сеть пешеходных и велосипедных маршрутов оборудуют на территориях возле станций Бутово и Щербинка МЦД-2, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Она добавила, что такие проектные решения повысят безопасность пассажиров и создадут новые маршруты. Так, на станции Щербинка МЦД-2 проложат надземный пешеходный переход с двумя лифтами, там же установят шумозащитный экран.
Кроме того, специалисты построят 2 путепровода: первый - на автодороге Солнцево — Бутово — Видное и второй — на Мелитопольской улице.
Городские власти намерены организовать вдоль Краснолиманской улице благоустроенную и озелененную пешеходную зону. От станции Бутово до остановок наземного транспорта оснастят пересадку по принципу «сухие ноги». Там же разместят информационные указатели, навигационные стенды, скамейки и навесы.
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