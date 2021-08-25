РИАМО - 25 авг. Сеть пешеходных и велосипедных маршрутов оборудуют на территориях возле станций Бутово и Щербинка МЦД-2, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По проекту платформа станции Бутово МЦД-2 будет реконструирована, а над железнодорожным полотном появится комфортабельный конкорс с эскалаторами, билетными кассами и пунктами торговли», — рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.

Она добавила, что такие проектные решения повысят безопасность пассажиров и создадут новые маршруты. Так, на станции Щербинка МЦД-2 проложат надземный пешеходный переход с двумя лифтами, там же установят шумозащитный экран.

Кроме того, специалисты построят 2 путепровода: первый - на автодороге Солнцево — Бутово — Видное и второй — на Мелитопольской улице.

Городские власти намерены организовать вдоль Краснолиманской улице благоустроенную и озелененную пешеходную зону. От станции Бутово до остановок наземного транспорта оснастят пересадку по принципу «сухие ноги». Там же разместят информационные указатели, навигационные стенды, скамейки и навесы.