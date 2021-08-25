РИАМО - 25 авг. Журнал Forbes представил список богатейших женщин России по данным на 2021 год. В рейтинговую таблицу вошли 25 женщин с состоянием от 13 млрд до 250 млн долларов.

Первое место рейтинга заняла Татьяна Бакальчук - основатель и генеральный директор интернет-магазина Wildberries. Ее состояние оценивается в 13 млрд долларов.

Второй стала Елена Батурина - жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сестра предпринимателя Виктора Батурина, которая занимала пост директора инвестиционно-строительной компании «Интеко». Доход Батуриной приносят инвестиции. Ее состояние составляет 1,3 млрд долларов.

Топ-3 богатейших женщин России замкнула совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова и ее семья с состоянием 1,3 млрд долларов.

Четвертое место в рейтинговой таблице заняла дочь совладельца «Лукойла» Екатерина Федун, ее состояние оценили в 900 млн долларов. Пятой стала совладелица сети дискаунтеров «Светофор» Валентина Шнайдер вместе с семьей, чье состояние составляет 650 млн долларов.

Для оценки состояний Forbes применяет специально разработанную методику. Под состоянием участницы рейтинга понимается стоимость принадлежащих ей активов, включая акции, недвижимость и прочее.