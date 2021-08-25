РИАМО - 25 авг. Двухэтажный поезд запустили в тестовом режиме на Московском центральном кольце. Состав пробудет на линии 15 дней, до 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

МЦК открыли для пассажиров почти 5 лет назад. Пассажиропоток магистрали давно превысил прогнозные показатели. Так, в первый год было перевезено 98 млн человек, во второй — 124 млн, в третий — 142. В этом году показатель уже превысил допандемийные значения. Пассажиропоток на МЦК будет расти и дальше.

«Запуская МЦК никто и предположить не мог, что пассажиропоток будет расти такими темпами. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил нам работать над совершенствованием кольца. Чтобы поездки по кольцу были комфортными, с нашими коллегами из РЖД провели огромную работу: дважды сокращали интервал движения, обновили парк поездов на «городские» составы, открыли и продолжим открывать новые вестибюли», - сказал заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что сегодня 4-минутный интервал движения составов - предел возможностей для существующей инфраструктуры. Для сокращения интервалов инфраструктуру необходимо серьезно развивать, такая работа уже проводится.

«Но в то же время ищем и альтернативные решения. Одно из них – запуск более вместительных двухэтажных поездов. В качестве эксперимента сегодня выпустили на кольцо шестивагонный поезд «Штадлер». Проанализируем работу поезда, узнаем мнение пассажиров и на основании этого сможем принимать какие-либо дальнейшие решения о возможном использовании аналогичных двухэтажных составов на кольце», — отметил Ликсутов.

«Штадлер» (ЭШ2) — единственный в России двухэтажный электропоезд. По сравнению с «Ласточкой» двери в нем шире, а количество сидячих мест больше на 70%. Если двухэтажные поезда разгрузят МЦК и найдут одобрение у пассажиров, то власти будут выбирать составы для магистрали с соблюдением необходимых процедур.