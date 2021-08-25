РИАМО - 25 авг. С введением в эксплуатацию последних двух домов жилой комплекс «Марьино Град» исключили из дорожной карты проблемных строительных объектов столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Достройку всех 22 корпусов в составе комплекса в статусе технического заказчика выполнила компания Capital Group. Эта работа способствовала обеспечению прав 2267 дольщиков, которые много лет ждали завершения строительства», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что общая площадь всех корпусов трех очередей комплекса превышает 190 тыс. кв. м. Работы проводились не только в корпусах - также была восстановлена проектная документация, оснащена котельная жилого комплекса, выполнен комплекс работ по инженерным системам и благоустройству территории.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, жилой комплекс «Марьино Град» достраивался поэтапно.

«Строительство шести корпусов, №№17-22, и котельной было завершено в 2020 году, а в 2021 году технический заказчик обеспечил достройку корпусов №№1-16. В корпусах первой очереди №№17-22, а также в корпусах №№10, 11, 14 дольщикам передано уже 430 ключей от долгожданных квартир», - сказала Пятова.

Она добавила, что после всех необходимых юридических процедур конкурсный управляющий сможет начать передачу ключей дольщикам ранее введенных корпусов №№1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16.

«В последних двух домах третьей очереди, №№5, 6, свои квартиры ожидают 328 дольщиков. С ними будет проведено собрание и голосование за передачу квартир, после чего можно начать выдачу ключей», – заключила Пятова.

В ноябре 2017 года компания Capital Group подписала договор о выполнении функций техзаказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Марьино Град», ЖК «Спорт Таун». В 2020 году технический заказчик также обеспечил полную достройку ЖК «Спортивный квартал» общей площадью более 120 тыс. кв. м и семи корпусов ЖК «Спорт Таун».