РИАМО - 25 авг. С введением в эксплуатацию последних двух домов жилой комплекс «Марьино Град» исключили из дорожной карты проблемных строительных объектов столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«Достройку всех 22 корпусов в составе комплекса в статусе технического заказчика выполнила компания Capital Group. Эта работа способствовала обеспечению прав 2267 дольщиков, которые много лет ждали завершения строительства», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что общая площадь всех корпусов трех очередей комплекса превышает 190 тыс. кв. м. Работы проводились не только в корпусах - также была восстановлена проектная документация, оснащена котельная жилого комплекса, выполнен комплекс работ по инженерным системам и благоустройству территории.
Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, жилой комплекс «Марьино Град» достраивался поэтапно.
Она добавила, что после всех необходимых юридических процедур конкурсный управляющий сможет начать передачу ключей дольщикам ранее введенных корпусов №№1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16.
«В последних двух домах третьей очереди, №№5, 6, свои квартиры ожидают 328 дольщиков. С ними будет проведено собрание и голосование за передачу квартир, после чего можно начать выдачу ключей», – заключила Пятова.
В ноябре 2017 года компания Capital Group подписала договор о выполнении функций техзаказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Марьино Град», ЖК «Спорт Таун». В 2020 году технический заказчик также обеспечил полную достройку ЖК «Спортивный квартал» общей площадью более 120 тыс. кв. м и семи корпусов ЖК «Спорт Таун».
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