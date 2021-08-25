РИАМО - 25 авг. Возле станции Большой кольцевой линии метро «Петровский парк» рабочие высадили 20 деревьев, около 250 кустарников и более 1 тыс. многолетних растений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Деревья и кустарники выбирают по двум критериям. Первый – способность адаптироваться к условиям большого города. Второй – способность гармонировать с обликом уличного пространства.

«Чтобы зеленые насаждения в течение всего периода вегетации выглядели максимально привлекательно, учитывали такие особенности, как смена цветовых оттенков листьев в течение сезона и время цветения», — сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Так, у станции были посажены 3 серебристых клена и 17 лип сорта «паллида». Все растения приобретены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке.

Средний возраст кленов составляет 14–16 лет, а обхват стволов — 35–40 см. Высота растений — около 5 м. Верхняя часть их листьев имеет зеленый цвет, а тыльная—в голубоватый. Благодаря этому вся крона приобретает легкий серебристый отлив, что и отражено в названии этого вида.

Липы сорта «паллида» — самые устойчивые к городским условиям. Возраст высаженных деревьев — 16–18 лет, высота — около 8— 9 м, а обхват стволов достигает 50–60 см.

Также рабочие высадили 254 кустарника, среди них можно увидеть сирень, ярко-зеленую альпийскую смородину, иргу сорта «ламарка», гортензию древовидную с шапками цветов разных оттенков, серую спирею с раскидистыми цветущими побегами и можжевельник казацкий.

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