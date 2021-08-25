РИАМО - 25 авг. На минувшей неделе с 16 августа по 20 августа 2021 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 54 объекта. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета.

Для строительства индивидуальных домов комитетом выставлено на продажу 4 земельных участка общей площадью 3 671 кв. м и выставлено на аренду 35 земельных участков общей площадью более 55 гектаров под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство.

Для ведения бизнеса в Дубне и Кашире сдаются в аренду 4 земельных участка под объекты дорожного сервиса. Начальная цена – от 181,4 тыс. руб./год.

Также под общественное питание в Электростали выставлено на продажу здание площадью 273,1 кв. м с земельным участком площадью 1 138 кв. м. Начальная цена – 5,3 млн руб.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ https://easuz.mosreg.ru/torgi.