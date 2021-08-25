РИАМО - 25 авг. С начала текущего года 108 специалистов столичных медицинских учреждений получили статус «Московский врач». В том числе статус присвоили 22 дерматовенерологам, 18 специалистам ультразвуковой диагностики и 12 неонатологам, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Врач должен быть не только чутким и внимательным к пациентам, но и иметь высокую квалификацию, постоянно самосовершенствоваться и расширять свои знания. <...> С появлением проекта «Московский врач» у всех нас, московских врачей-дерматовенерологов, появилась уникальная возможность проверить свои знания, опыт, право подтвердить свое профессиональное мастерство», — сказала заведующая филиалом, врач-дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Наталья Заторская.

Она добавила, что проект «Московский врач» также способствует продвижению по карьерной лестнице. Для получения этого статуса кандидатам необходимо сдать экзамен, который состоит из практической и теоретической частей, и решить ситуационные задачи.

В настоящее время почетный статус «Московский врач» имеют более 1,5 тыс. столичных медиков.

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