РИАМО - 25 авг. С начала текущего года 108 специалистов столичных медицинских учреждений получили статус «Московский врач». В том числе статус присвоили 22 дерматовенерологам, 18 специалистам ультразвуковой диагностики и 12 неонатологам, сообщается на официальном сайте мэра города.
Она добавила, что проект «Московский врач» также способствует продвижению по карьерной лестнице. Для получения этого статуса кандидатам необходимо сдать экзамен, который состоит из практической и теоретической частей, и решить ситуационные задачи.
В настоящее время почетный статус «Московский врач» имеют более 1,5 тыс. столичных медиков.
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